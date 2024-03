Si el ISIS no puede tener territorio, Hamás tampoco - opinión

La semana pasada hablaba con uno de los principales expertos en seguridad nacional de Israel, cuya primera pregunta fue: "¿Por qué Estados Unidos ha dado la espalda a Israel?". Esto ocurrió después de que el presidente Joe Biden optara por abstenerse en lugar de vetar un Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato pero que no estuviera "supeditado a que Hamás liberara a sus 134 rehenes". El WSJ afirma: "Esa condición, en la que EEUU había insistido previamente, ha sido abandonada".

Una victoria para Hamás, Irán, China y Rusia.

Las siguientes preguntas de mi colega fueron: "¿No entiende el presidente Biden que la gran mayoría de los israelíes encuestados están a favor de una operación en Rafah, ya que dejar a Hamás en pie significaría la victoria de los terroristas? ¿No sabe el presidente que la oposición israelí también exige una operación Rafah?".

La administración trata de hacer que se trate de Bibi, pero mi amigo dice que esta decisión contra una operación Rafah se trata de Israel y su supervivencia, socavando la disuasión del Estado judío en un vecindario donde las inacciones son vistas como debilidad y oportunidades para atacar.

Los detractores no se equivocan al predecir que "el día después" de que Israel derrote militarmente a Hamás degradando su infraestructura y bases de operaciones, surgirá una insurgencia ya planeada por el grupo terrorista, que la "resistencia" no habrá desaparecido y encontrará formas de recuperar fuerzas. Eso es cierto hasta cierto punto. Una vista general muestra una placa con Estados Unidos, en el interior de la sede de la ONU, el día en que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan una resolución sobre Gaza que exige un alto el fuego inmediato. 25 de marzo de 2024 (credit: Andrew Kelly/Reuters)

El lavado de cerebro del odio a los judíos y la deslegitimación de Israel por parte de Hamás y la Autoridad Palestina (AP), que condujeron directamente a la infiltración y la masacre, habrían continuado hiciera lo que hiciera Israel después del 7 de octubre. La siguiente generación habría estado tan radicalizada como las anteriores aunque no se hubieran producido las masacres de Hamás. Es una triste verdad.

La administración piensa erróneamente que dando a los palestinos y a sus líderes una visión de futuro de dos Estados, uno judío y otro árabe, los palestinos se sentirán realizados, pondrán fin a su deseo de eliminar a Israel y dejarán de ver a los judíos como colonialistas ladrones de tierras árabes. Ojalá fuera cierto.

Hay líderes palestinos en potencia que sé que quieren un camino hacia adelante conviviendo con un Estado judío, pero se les margina porque no han sido encarcelados... o no han matado a un israelí.

Compara a Hamás en Rafah con ISIS en Raqqa

La insistencia de Estados Unidos en no llevar a cabo ninguna operación terrestre significativa en Rafah, permitiendo en esencia que Hamás sobreviva, se contradice con lo que hicimos con el ISIS ("Daesh"). Tanto el Estado Islámico como Hamás son formas de extremismo radical suní con raíces en los Hermanos Musulmanes.

No nos quedamos a medio camino en nuestro intento de derrotar al ISIS, como la administración insiste en que haga Israel. Sabíamos que teníamos que, lo mejor que pudiéramos, eliminar su base de operaciones, así como matar a tantos terroristas como fuera posible y mantenerlos en fuga. Sabíamos que esta era solo una batalla en una guerra generacional contra el islamismo radical, pero eso no nos impidió elegir el curso estratégicamente correcto, degradando al ISIS tanto como fuera posible. Si no hubiéramos perseverado contra el ISIS, habría sobrevivido, y no habríamos podido salvar a miles de mujeres de ser esclavas sexuales del ISIS. Visité los campos de refugiados yazidíes en Irak y me reuní con supervivientes.

Entonces, ¿por qué hay un rasero diferente para lo que Israel quiere hacer con Hamás? Hombres y mujeres israelíes están siendo víctimas de abusos sexuales en cautividad hoy en día, al igual que los rehenes del ISIS.

El ISIS no ha desaparecido en absoluto. Según el Washington Institute for Near East Policy, desde marzo de 2023, ISIS "se atribuyó la responsabilidad de 1.121 ataques en todo el mundo... matando o hiriendo a 4.770 personas". Eso no incluye la masacre que ISIS-K cometió en Moscú este mes. ¿Significa eso que EE.UU. se equivocó al hacer lo que hizo, acercándose lo más posible a erradicar la conquista territorial del califato del ISIS y encerrando a miles de terroristas del ISIS?

Por supuesto que no.

Al igual que Estados Unidos sigue rastreando a los operativos del ISIS en todo el mundo, Israel seguirá extrayendo terroristas de Gaza y rastreando a los terroristas del 7 de octubre en todo el mundo, que siguen planeando su genocidio de los judíos.

Al dañar pero no eliminar a ISIS, los pones en una postura defensiva, incapaces de planear ataques más sofisticados, lo que minimiza sus inevitables insurgencias. Cortar la hierba es la opción menos mala con el islamismo radical suní por el momento hasta que la desradicalización se implemente de alguna manera durante décadas. Para el islamismo radical chií de Irán, la respuesta es más sencilla: El cambio de régimen es la estrategia más eficaz en el futuro.

SIN EMBARGO, LA ADMINISTRACIÓN Biden quiere que Israel deje a su equivalente de ISIS, Hamás, en su lugar con seis batallones intactos y una zona terrestre desde la que operar y planificar el terrorismo. Como dijo el ministro del gabinete de guerra Benny Gantz, una misión en Rafah es "imperativa". El califato del ISIS estaba a 6.000 millas de las costas estadounidenses, mientras que los terroristas islamistas radicales de Israel viven a metros de edificios residenciales israelíes.

Por lo tanto, manejemos las expectativas y entendamos que el éxito completo en la destrucción de los enemigos yihadistas es imposible. Si sólo el 10% del mundo musulmán está radicalizado, siguen siendo cien millones de personas. En Egipto, en sus últimas elecciones de 2013, el 80% de la población votó a los salafistas o a los Hermanos Musulmanes. Es decir, unos 80 millones de personas votaron a los radicales.

No es de extrañar que el presidente egipcio Sisi no quiera que refugiados palestinos con el cerebro lavado por la ideología de los Hermanos Musulmanes de Hamás entren en el Sinaí y desestabilicen su frágil país.

Obligar a Israel a dejar a Hamás en Rafah socava los intereses de seguridad israelíes, egipcios, jordanos y estadounidenses. Impedir que Israel destruya la mayor parte posible de la presencia territorial de Hamás, su infraestructura subterránea y su red de blanqueo de dinero será visto como una victoria de Hamás, que su uso de civiles y rehenes como armas de guerra ha dado sus frutos.

A Hamás no se le puede permitir más territorio que al ISIS

SEGÚN John Spencer, experto en combate urbano de West Point, Israel ha hecho un trabajo fantástico minimizando las muertes de civiles, sobre todo teniendo en cuenta que Hamás utiliza la muerte de civiles puestos en peligro para manipular al ingenuo Occidente.

La proporción de 1,3 muertes de civiles por cada terrorista muerto, comparada con las estadísticas de la ONU basadas en Hamás que muestran, de media, nueve civiles muertos por cada terrorista, demuestra que Israel está haciendo un trabajo magistral para minimizar las bajas civiles. En cuanto a la disfunción del gobierno al no ser capaz de decidir un plan para evacuar a los civiles de Rafah o coordinar un plan para el control civil el día después, esa es otra historia.

Al igual que ISIS, Hamás necesita ser expulsado de su último santuario territorial en Rafah. También quedan meses, si no años, de trabajo para desmantelar el sistema de túneles subterráneos. ¿Será suficiente para acabar con Hamás? No, pero hacerlo es increíblemente importante para minimizar futuras atrocidades, permitir que Israel sea percibido como vencedor y que Estados Unidos sea visto como un aliado fiable que no abandona a sus amigos.

Si la Administración Biden no permite que Israel trate a Hamás como nosotros tratamos al ISIS, obstaculizará la guerra de Occidente contra el terrorismo islamista y socavará a nuestros aliados árabes. Si Hamás se mantiene porque no hay operación Rafah, entonces, como un castillo de naipes, caerá la esperada autoridad civil palestina panárabe y reformada que se supone que gobierna Gaza.

Resulta desagradable que Israel acepte un "alto el fuego inmediato que conduzca a un alto el fuego duradero y sostenible" mientras Hamás siga intacta en su mayor parte, y consterna a casi todos los israelíes que Estados Unidos no vote en contra de ello.

El autor es director de MEPIN, la Red de Información Política sobre Oriente Medio, y redactor jefe de seguridad de The Jerusalem Report. Informa regularmente a los miembros del Congreso y a sus asesores de política exterior sobre Oriente Medio y es director de Mandel Strategies, una empresa de consultoría en la región.