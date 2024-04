Moshe Arbel dice no hay "opción moral" para la exención haredi de la FDI

El público haredi debe interiorizar que tendrá que empezar a prestar servicio nacional, dijo el ministro del Interior, Moshe Arbel (Shas), en un podcast que se publicó el jueves.

El comentario fue poco habitual, ya que los líderes haredi se han abstenido en gran medida de tomar partido por el aumento del servicio haredi desde que estalló una crisis sobre el tema en febrero, cuando el Ministerio de Defensa reveló que estaba planeando superar la falta de mano de obra aumentando el servicio obligatorio y de reserva, y no reclutando a miles de hombres haredi, que disfrutaban de una exención general.

El fundamento jurídico de esta exención expiró el 31 de marzo, y de acuerdo con una directiva temporal del Tribunal Supremo del 28 de marzo, el Estado está ahora obligado a reclutar a hombres haredi, y debe presentar antes de abril un informe sobre los progresos en la materia. El 2 de junio, el Tribunal decidirá si la directiva se convierte en permanente.

"La realidad después del 7 de octubre es que el público haredi debe entender e interiorizar que no hay opción moral para continuar de esta manera", dijo Arbel en un podcast de una organización llamada "Hariv'on Herivi'i" [en hebreo "Cuarto Trimestre"] que fue grabado hace semanas pero publicado el jueves.

Arbel añadió que había 1.500 hombres en cada grupo de edad haredi que podrían ser reclutados de inmediato, y "que deben ser parte de los que llevan la carga." El ministro del Interior y ministro de Sanidad, Moshe Arbel, durante una reunión de la facción Shas, en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, el 10 de julio de 2023. (crédito: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

"Además, no son pocas las instituciones definidas para jóvenes en situación de riesgo. Todas estas instituciones – no hay justificación en el mundo para que aquellos para quienes la Torá no es su vocación, no formen parte del ejército", dijo Arbel.

Arbel hizo comentarios similares durante una entrevista con el Jerusalem Post que se publicará en la sección Magazine en la primera festividad de Pascua (22 de abril).

Según su página web, "Hariv'on Herivi'i" es un "movimiento civil de masas totalmente israelí, que trabaja por la transición de la democracia israelí de una política de sumisión y victorias a una 'política de hospitalidad' y soluciones."

Declaración emitida por el partido Shas

Shas, que representa a los israelíes sefardíes, emitió una declaración el jueves aparentemente en respuesta al comentario de Arbel:

"El tema de la ley de reclutamiento y el estatus de los estudiantes de la santa yeshiva, se otorga sólo en manos de … Moetzet Chachmei HaTorah [en hebreo "Consejo de Sabios de la Torá"] … y es manejado por el presidente del movimiento, el rabino Aryeh Deri y su representante en las negociaciones, el rabino Ariel Atias. Los representantes del movimiento recibieron instrucciones de no hablar en absoluto sobre el tema. La postura de Shas sólo es Los comentarios de Arbel se produjeron tras una serie de declaraciones públicas contradictorias de rabinos afiliados al Shas la semana pasada. Entre ellas se incluía una carta firmada por algunos de sus principales rabinos en la que pedían que no se realizara ningún tipo de reclutamiento, pero también una declaración del rabino Moshe Maya, ex miembro de la Knesset por el Shas y actual miembro del Consejo de Sabios de la Torá, a favor de las negociaciones en curso sobre el asunto.

El jueves se produjeron novedades adicionales en relación con el reclutamiento haredi, en varios frentes.

En el frente legal, la Oficina del Fiscal General reveló en una carta al gobierno que aún no ha recibido para su examen legal un plan de reclutamiento que refleje la situación legal actual. La carta era una respuesta a una carta del Secretario del Gobierno Yossi Fuchs a la AG exigiendo una representación independiente en el caso judicial pendiente sobre la situación. El Fiscal General es el asesor jurídico legal del Gobierno ante el Tribunal Supremo, pero Fuchs afirmó que existía una "brecha esencial" entre las posiciones del Gobierno y del Fiscal General que era "insalvable". La respuesta del fiscal general fue que el Gobierno aún no ha presentado ninguna posición que tenga un "contenido real" o que se base en "fundamentos profesionales fundamentales" y, por lo tanto, no puede examinar si las posiciones son compatibles o no.

La carta reveló, sin embargo, que se estaban manteniendo conversaciones "a varios niveles" en el sector de la defensa para llegar a un proyecto de ley propuesto por el Gobierno. La oficina del fiscal general subrayó que, hasta que se apruebe dicho proyecto de ley, la continuación de la exención general es ilegal y el gobierno está obligado por ley a reclutar a hombres haredi de la edad apropiada.

En el frente de la negociación, Yishai Cohen de Kikar Hashabat informó que el número actual que se está discutiendo es el 25% de cada grupo de edad haredi. Hay aproximadamente 12.000 hombres en cada grupo de edad, y esto significaría 3.000 cada año – mucho más que los números actuales. Según Cohen, también habría una supervisión más estrecha de las yeshivot por parte de las autoridades, y sanciones si estos números no se cumplen.

El líder de la oposición MK Yair Lapid respondió al informe, calificándolo de "estafa completamente transparente" y argumentando que "quien estudie los detalles entiende que ni un solo haredi se alistará con este plan"."

"Dejen de mentir y traigan un proyecto de ley que no sea otro engaño y una discriminación entre personas basada en la sangre", dijo Lapid.

El jueves por la tarde, miles de miembros del grupo extremista Peleg Yerushalmi se reunieron en una manifestación frente al Centro de Reclutamiento de Jerusalén contra cualquier concesión en el servicio militar obligatorio de las FDI. Este grupo ha sido históricamente el que más se ha manifestado en su oposición a las iniciativas gubernamentales que afectan a su estilo de vida.