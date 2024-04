¿Puede perseguirse hoy una solución de dos Estados?

Si bien sería difícil de obtener e implicaría sacrificios muy dolorosos, hay muchas razones para que Israel comience a buscar activamente una resolución de dos estados para su conflicto con los palestinos. Sin una resolución de este tipo:

1. Es probable que Israel tenga un futuro muy sombrío. La guerra en Gaza podría durar mucho tiempo, con muchos israelíes adicionales muertos o heridos, así como críticas diplomáticas generalizadas, efectos económicos negativos y muchos israelíes incapaces de regresar a casa. Los ataques de ida y vuelta con Hezbollah probablemente continúen y podrían expandirse a una guerra a gran escala, lo que tendría consecuencias devastadoras para Israel. Las tensiones en Judea y Samaria también es probable que continúen, lo que hace cada vez más probable el terrorismo y la guerra.

2. Las continuas muertes de un gran número de civiles gazatíes, a pesar de los esfuerzos de Israel por minimizarlas, seguirán debilitando las relaciones entre Israel y los EE. UU., los países de la Unión Europea, los miembros de los Acuerdos de Abraham y otras naciones, lo que provocará que Israel sea considerado un paria por algunos países. También proporcionaría justificaciones para un antisemitismo continuo y posiblemente aumentado para las personas que buscan tal justificación. La situación ha empeorado debido

3. La inestabilidad continuada en la zona podría llevar a una guerra mucho mayor, provocando aumentos en los precios del petróleo y posiblemente una recesión generalizada.

4. La posibilidad de evitar una catástrofe climática disminuiría, ya que se necesitaría mucha energía para continuar la guerra y reparar su devastación. Además, los informes diarios sobre la guerra y los actos de terrorismo desvían la atención de la urgencia de abordar las amenazas climáticas. A WOMAN mourns amid bodies of people killed in the Gaza war. Deaths of large numbers of Gazan civilians, despite Israel’s efforts to minimize them, will continue to weaken Israel’s ties with the US, European Union countries, Abraham Accords members, and others, the writer argues. (credit: REUTERS/Ramadan Abed)

Una RESOLUCIÓN del conflicto requeriría la eliminación de Hamas, la liberación de los rehenes, un estado palestino desmilitarizado, un liderazgo más favorable a la paz para Israel y los palestinos, un intercambio territorial que mantendría a la mayoría de los residentes de Judea y Samaria como parte de Israel, y apoyo financiero y de otro tipo de las naciones del mundo. Es más probable que esto suceda si el estado judío hace de la resolución de su conflicto con los palestinos una prioridad.

Una resolución sostenible sería un 'cambio de juego'

Si Israel trabajara con otras naciones en una resolución integral y sostenible del conflicto con los palestinos después de que Hamas fuera destruido, podría ser un cambio de juego. Las posibilidades de un conflicto más amplio disminuirían significativamente. En lugar de que Israel se convierta cada vez más en un paria, las naciones del mundo respaldarían con gusto la iniciativa. Los antisemitas se reducirían, y los judíos en los campus universitarios y en otros entornos podrían cambiar de tener que defenderse a poder promover una iniciativa positiva.

Los palestinos en Gaza, así como en Judea y Samaria, podrían volver a trabajar en Israel, con importantes beneficios económicos para Israel y los palestinos. Las naciones serían mucho más propensas a financiar la reconstrucción de Gaza si se reducen drásticamente los riesgos de futuras guerras allí. Las relaciones de Israel con los EE. UU. y otras naciones mejorarían enormemente. Los gastos principales de Israel para su ejército se reducirían drásticamente, liberando mucho dinero para expandir programas sociales y ambientales. Y, por supuesto, habría un fin a las muertes y lesiones causadas por los conflictos.

Si, a pesar de los importantes esfuerzos israelíes para poner fin a los conflictos, los palestinos aún se niegan a cooperar, Israel aún se beneficiaría de una imagen mejorada en todo el mundo y de una reducción del antisemitismo.

Obtener una resolución de dos estados cuenta con un apoyo significativo en Israel y en todo el mundo. Es respaldado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la mayoría de los líderes mundiales, así como por la mayoría de los políticos judíos y demócratas estadounidenses que han apoyado consistentemente la ayuda a Israel.

Más importante aún, es la opinión de Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS), que incluye a más de 500 generales retirados israelíes y líderes del Mossad, Shin Bet (Servicio de Seguridad de Israel) y la policía israelí. Estos son los israelíes que están más familiarizados con nuestras necesidades de seguridad, y enfatizan que es esencial para el bienestar futuro de Israel que haya un fin justo, integral y sostenible al conflicto israelí-palestino.

Como se indica en el documental nominado al premio de la Academia de Israel de 2013 The Gatekeepers, todos los seis entonces vivos ex jefes del Shin Bet creían que Israel debería estar haciendo más para ayudar a resolver el conflicto israelí/palestino para proporcionarle a Israel un futuro decente.

DEBIDO a los horribles actos de violencia de Hamas el 7 de octubre de 2023, los numerosos actos de terrorismo palestino durante muchos años y las posiciones inflexibles de los líderes israelíes y palestinos, la mayoría de las personas piensan que las posibilidades de una resolución del conflicto son muy escasas en este momento. Sin embargo, considerando que habrá un futuro extremadamente negativo para Israel, los palestinos, los EE. UU. y, de hecho, todo el mundo sin una resolución de este tipo, obtenerla debe ser una prioridad israelí y mundial.

El judaísmo enseña que el mayor héroe es “alguien que convierte a un enemigo en amigo” (Avot de Rabbi Natan 23) y tiene muchos enseñanzas para ayudar a que eso suceda. Aplicar estas enseñanzas es más importante que nunca, ya que el destino de Israel y de todo el mundo depende de ello.

Deberíamos insistir ante los palestinos en que tenemos una opción: continuar con el statu quo, que ofrece más aspectos negativos, o encontrar la manera de trabajar juntos para lograr los aspectos positivos. Israel debería trabajar con los EE. UU., las naciones europeas, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, las naciones de los Acuerdos de Abraham y otros para promover las condiciones que harían más probable una resolución del conflicto.

Una vez que los palestinos reconozcan que Israel quiere sinceramente poner fin al statu quo y cooperar en trabajar juntos de manera armoniosa, podrían exigir nuevos líderes, personas dispuestas a forjar mejores relaciones con Israel.

Trabajar hacia la paz aplica valores y mandatos judíos esenciales: buscar y perseguir la paz (Salmos 34:14), convertir a los enemigos en amigos (Avot d’Rebbe Natan 23:1), trabajar cooperativamente por la justicia (Deuteronomio 16:20) y preservar el mundo de Dios (Génesis 2:15).

Un acuerdo de paz justo en Medio Oriente permitiría a Israel cumplir su misión moral como modelo de justicia, compasión y, lo más importante, shalom – paz.

Una pregunta clave es esta: ¿Sin una resolución de dos estados, cómo puede Israel evitar la violencia continuada y posiblemente aumentada y las críticas diplomáticas, responder eficazmente a nuestros problemas económicos, ambientales y domésticos, seguir siendo una nación judía y democrática y reducir el antisemitismo?

Reconozco que estoy abogando por una posición con la que muchos israelíes actualmente no están de acuerdo, pero ¿de qué otra manera podemos tener un futuro positivo para nuestra amada nación en peligro? Espero que mi artículo inicie un diálogo respetuoso que resulte en un futuro mucho mejor para Israel. Como dijo famosamente Theodor Herzl, “Si lo quieres, no es un sueño.”

El autor, que celebra su 90 cumpleaños, es autor de Vegan Revolution: Saving Our World, Revitalizing Judaism; Judaism and Vegetarianism; Judaism and Global Survival; Mathematics and Global Survival; y Who Stole My Religion? Revitalizing Judaism and Applying Jewish Values to Help Heal Our Imperiled Planet; así como de más de 250 artículos en JewishVeg.org/schwartz.