Policía de Nueva York detiene a más de 100 estudiantes en campamento antiisraelí en Columbia

Los agentes de policía de Nueva York entraron el martes por la noche en los terrenos de la Universidad de Columbia y detuvieron a más de 100 estudiantes en un intento de dispersar a los manifestantes propalestinos que tomaron un edificio del campus tras un enfrentamiento de casi dos semanas con los administradores de la escuela de la Ivy League.

#HAPPENINGNOW: @Columbia ha solicitado nuestra ayuda para recuperar su campus, que ha sido testigo de inquietantes actos de violencia, formas de intimidación & destrucción de la propiedad. @NYPDnews está dispersando el campamento ilegal y a las personas atrincheradas dentro de los edificios de la universidad… pic.twitter.com/gQUzXDUlFe — Comisionado Adjunto de Operaciones de la Policía de Nueva York, Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) 1 de mayo de 2024

Poco después de la llegada de la policía, la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, hizo pública una carta en la que pedía a la policía que permaneciera en el campus al menos hasta el 17 de mayo -dos días después de la graduación- "para mantener el orden y garantizar que no se vuelvan a establecer campamentos".

En tres horas el campus había sido despejado de manifestantes, dijo un portavoz de la policía, que añadió que se realizaron "docenas" de detenciones.

Imágenes de televisión en directo mostraban a la policía entrando en el elitista campus del alto Manhattan, que ha sido el punto central de las protestas estudiantiles que se han extendido a decenas de centros de Estados Unidos, expresando su oposición a la guerra de Israel en Gaza. La gente protesta mientras la policía monta guardia en la Universidad de Columbia, donde se había instalado un campamento de ocupación de edificios y protesta en apoyo a Palestina (crédito: REUTERS/CAITLIN OCHS)

"Lo estamos limpiando" policía en una unidad antidisturbios gritó mientras marchaban hacia la entrada atrincherada en el edificio. Mientras tanto, le docenas de policías más marcharon hacia el campamento de protesta.

“¡Vergüenza! vergüenza!” abuchearon muchos estudiantes universitarios mirando todavía fuera en el campus.

La Universidad de Columbia amenazó con la expulsión académica de los estudiantes que tomaron Hamilton a primera hora del martes.

"Salón de la Cierva"

La ocupación comenzó durante la noche cuando los manifestantes rompieron ventanas, irrumpieron en el interior y desplegaron una pancarta en la que se leía "Sala india", renombrando simbólicamente el edificio en honor a un niño palestino de 6 años asesinado en Gaza por el ejército israelí.

Fuera del edificio neoclásico de ocho plantas -sede de varias ocupaciones estudiantiles en el campus que se remontan a la década de 1960- los manifestantes bloquearon la entrada con mesas, enlazaron los brazos para formar una barricada y corearon consignas propalestinas.

En una rueda de prensa nocturna celebrada pocas horas antes de que la policía entrara en Columbia, el alcalde Eric Adams y responsables de la policía de la ciudad dijeron que la toma del Hamilton Hall había sido instigada por "agitadores externos" que carecen de cualquier afiliación con Columbia y son conocidos por las fuerzas del orden por provocar la anarquía.

La policía dijo que basó sus conclusiones en parte en la escalada de tácticas en la ocupación, incluyendo el vandalismo, el uso de barricadas para bloquear las entradas y la destrucción de las cámaras de seguridad.

Adams sugirió que algunos de los estudiantes manifestantes no eran plenamente conscientes de los "actores externos" en su medio.

"No podemos y no permitiremos que lo que debería ser una reunión pacífica se convierta en un espectáculo violento que no sirve para nada. No podemos esperar a que esta situación se agrave aún más. Esto debe acabar ya", ha dicho el alcalde.

Uno de los líderes estudiantiles de la protesta, Mahmoud Khalil, un académico palestino que asiste a la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia con un visado de estudiante, rebatió las afirmaciones de que personas ajenas habían iniciado la ocupación.

"Son estudiantes", dijo a Reuters.

Un día antes, la universidad dijo que había comenzado a suspender a los estudiantes que desafiaron un plazo para desalojar un campamento de protesta, mientras que los funcionarios de la escuela declararon que varios días de conversaciones con los líderes de la protesta destinadas a desmantelar las tiendas de campaña habían llegado a un punto muerto.

"Los disturbios en el campus han creado un ambiente amenazante para muchos de nuestros estudiantes y profesores judíos y una distracción ruidosa que interfiere con la enseñanza, el aprendizaje y la preparación de los exámenes finales", dijo la universidad en un comunicado el martes.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York habían subrayado antes de la redada del martes por la noche que los agentes se abstendrían de entrar en el campus a menos que los administradores de Columbia invitasen a su presencia, como hicieron el 18 de abril, cuando los agentes de la policía de Nueva York desalojaron un campamento anterior.