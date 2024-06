En Jerusalén, un hotel único ofrece un respiro a las mujeres que han nacido muertas

(JTA) — Moriel Yamin estaba embarazada de seis meses de su primer hijo cuando terroristas de Hamás asaltaron la comisaría de policía situada frente a su casa en Sderot, matando a 35 personas. El marido de Yamin, soldado en la reserva, fue reclutado. Como la mayoría de los habitantes de Sderot, Yamin fue evacuada a una zona más segura del país.

En noviembre, Yamin sufrió unas contracciones insoportables y fue hospitalizada durante dos semanas antes de recibir el alta médica. Pero un mes después, durante una revisión rutinaria, le dijeron que el bebé tenía problemas y que era necesario practicarle una cesárea de urgencia.

Tres días después de nacer Shira Chaya, la niña murió. Durante tres horas, Yamin lloró y sostuvo a su hija muerta en brazos, negándose a entregarla al personal médico.

“El médico me dijo: ‘La muerte no la hará más bella’ pero yo seguía pensando: ‘¿Cómo voy a dejar que me la quiten?

Yamin seguía tambaleándose a mediados de enero, cuando ella y su marido dieron un paso inusual: se inscribieron en un nuevo centro de Jerusalén para mujeres y parejas que afrontan la muerte fetal y la pérdida perinatal. Allí, la pareja tuvo acceso a pensión completa, servicios de spa, talleres y servicios de apoyo físico y emocional y acceso a profesionales de la salud mental, todo ello diseñado para ayudarles a adaptarse a su pérdida en un espacio alejado de su vida cotidiana. Una suite spa en Yirmiyahu 33, sede del primer hotel de Israel para mujeres y parejas que han nacido muertas. (crédito: DEBORAH DANAN/JTA)

Aunque el mortinato sólo es reconocido oficialmente por las autoridades israelíes a partir de las 22 semanas de embarazo, el establecimiento permite a las mujeres asistir desde las 20 semanas y hasta cuatro meses después del parto. Algunas, como Yamin, esperaban ser madres por primera vez. Otras ya tienen familia numerosa, algo habitual en Israel, que tiene la tasa de natalidad más alta de todos los países desarrollados.

“No importa cuántos hijos tengas, nunca, nunca superas la experiencia” dijo la doctora Chana Katan, ginecóloga estadounidense-israelí que trabaja como voluntaria como autoridad médica del centro. “Nuestro objetivo es dar a estas mujeres esperanza y apoyo en su recuperación mientras intentan procesar lo que les ha ocurrido.

Centro gestionado por Yad Sarah

El centro está gestionado por Yad Sarah, la mayor organización de voluntarios de Israel, y está situado en la sexta planta de su Hotel de Rehabilitación y Bienestar Yirmiyahu 33, a la entrada de Jerusalén, el único hotel del país totalmente accesible para minusválidos. Las pernoctaciones están muy subvencionadas y las parejas pagan 350 NIS (93 $) por noche, que luego pueden reclamar a su seguro médico por un máximo de cuatro noches. Desde su apertura el pasado mes de julio, el centro ha acogido a 470 parejas, la mayoría de las cuales habían sufrido mortinatos.

El caso de los Yamins’ era inusual no sólo porque habían sufrido una muerte neonatal y no un mortinato, sino también porque eran evacuados. Esto prolongó su estancia en el hotel de las cuatro noches habituales a dos meses.

Otra organización israelí, Keren Ohr, gestiona casas de huéspedes donde pueden retirarse las parejas que sufren mortinatalidad y problemas de fertilidad. Fuera del país, la organización judía sin ánimo de lucro más antigua dedicada a la fertilidad, Atime, tiene casas en Monroe, Nueva York y Londres donde las parejas pueden acudir en busca de un respiro. Y fuera del mundo judío, varias organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen apoyo o conferencias a las familias que han tenido un mortinato. Pero Yad Sarah cree que el centro de Jerusalén, que cuenta con 10 suites dedicadas y la opción de convertir 11 más si surge la necesidad, es el primero de su tipo en el mundo.

Ronit Calderón-Margalit, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea y del Centro Médico Hadassah, dijo que Israel se ha vuelto cada vez más consciente de las luchas que enfrentan las mujeres en duelo. Una ley de 2017 extendió los derechos de nacimiento completos, incluida la licencia de maternidad, a las mujeres que experimentan la pérdida del embarazo después de 22 semanas en lugar del umbral anterior de 26 semanas.

“Hay una brecha entre lo que la mujer está experimentando, el tremendo dolor y la sensación de pérdida, y la expectativa de la sociedad de seguir adelante rápidamente,” dijo Calderón-Margalit.

Aimee Baron, fundadora y directora ejecutiva de la organización judía de apoyo a la fertilidad I Was Supposed to Have a Baby, dijo que no conocía ningún otro centro que ofreciera la amplitud y profundidad de servicios que ofrece el hotel Yad Sarah’s. En Estados Unidos, explica, gran parte del apoyo comunitario judío a los problemas de fertilidad se dedica a ayudar a las personas a sufragar el elevado coste de la FIV, o fecundación in vitro, cuando no pueden concebir por sí mismas. En Israel, donde la FIV es gratuita en la mayoría de los casos, se pueden satisfacer necesidades diferentes.

“Sabemos anecdóticamente que la gente arrastra este dolor durante el resto de su vida,” dijo Baron. “Así que el hecho de que ahora existan estos centros de respiro me parece absolutamente increíble, porque está llamando la atención sobre la necesidad de este tipo de apoyo."

Katan, que dirigió y fundó la unidad de FIV del Hospital Laniado de Israel, debe aprobar a todas las mujeres que deseen permanecer allí. Ella misma sufrió un mortinato, al igual que dos de sus hijas, una de las cuales pasó recientemente por la terrible experiencia sola en su noveno mes de embarazo mientras su marido luchaba en Gaza. Su hija, madre de otros nueve hijos, se quedó en el centro.

Katan dijo que, aunque todavía no hay pruebas que lo demuestren, ha observado anecdóticamente un aumento de mujeres que nacen muertas y sufren abortos espontáneos desde que estalló la guerra.

“Hay mucho estrés añadido en la mujer embarazada, obviamente. También vemos más viudas de guerra embarazadas. Algunas de esas mujeres dicen que les reconforta el hecho de que haya una vida dentro de ellas que saben que están alimentando, mientras que otras dicen que lo hace más difícil,” dijo. “Pero una cosa es cierta: Para las mujeres que, Dios no lo quiera, pierden el bebé, el dolor es abrumador.

Yirmiyahu 33 tiene 216 suites en total, y en los meses posteriores al 7 de octubre se convirtió en uno de los muchos hoteles que se convirtieron en alojamientos semipermanentes para israelíes desplazados, en su mayoría discapacitados o ancianos, procedentes del norte y el sur de Israel. Aunque el centro de mortinatos ocupa una planta exclusiva, separada del resto de los huéspedes del hotel, la guerra ha hecho que se entremezclen con más frecuencia.

Rivka Benedict, coordinadora administrativa del centro, observó una conmovedora conexión entre estos dos grupos que habían sufrido pérdidas: los que perdieron sus hogares y los que perdieron a sus hijos.

“Me encontraba a abuelas marroquíes y a sus trabajadoras extranjeras [de atención sanitaria a domicilio] charlando con algunos de los huéspedes de nuestro centro. Realmente estrecharon lazos, fue hermoso verlo,” dijo Benedict.

Según Benedict, el fundador y presidente de Yad Sarah, Uri Lupolianski, recibió la petición de abrir el centro de Shlomo Pappenheim, fundador de una maternidad de convalecencia en Telz-Stone, a las afueras de Jerusalén. “El rabino Pappenheim le dijo al rabino Lupolianski que sencillamente no era posible que estas mujeres [nacidas muertas] acudieran a su centro y estuvieran rodeadas de madres primerizas y bebés llorando.”

Katan advierte contra la posibilidad de acudir al centro directamente desde el hospital y, en muchos casos, no aprobará este tipo de solicitudes. A menudo, las mujeres quieren evitar volver a casa para no enfrentarse a escenas difíciles, como dar la mala noticia a sus otros hijos o llegar a casa y encontrar globos de felicitación de los vecinos en la puerta.

“Pero estas mujeres aún necesitan que sus cuerpos se curen” algunas de ellas se han sometido a procedimientos médicos muy invasivos y, por desgracia, en algunos casos, los hospitales las dejan marchar antes de lo ideal, porque no ”hay ningún bebé de por medio,” dijo Katan. No puedo asumir esa responsabilidad.

Aunque está abierto a todas las mujeres, incluidas las árabes israelíes, la mayoría de las invitadas son mujeres haredi ortodoxas, que suelen tener más embarazos que sus coetáneas laicas y, por tanto, sufren más abortos espontáneos y mortinatos. La tasa media de natalidad en Israel es de 3,0 hijos por mujer, según informó esta semana la OCDE. El número medio de hijos entre las familias haredíes es más del doble, según un análisis reciente del Instituto Israelí para la Democracia.

“Damos la bienvenida a cualquier mujer que quiera venir,” dijo Benedict. Pero hemos tenido parejas laicas que han cancelado cuando se han dado cuenta, por ejemplo, de que hay horarios de baño separados para hombres y mujeres. Pasaron otras tres semanas antes de que la operaran para extraerle el feto. Durante ese tiempo, Shifra dijo que ella y su marido consultaron varias veces a su rabino.

Shifra contó que al volver a casa del hospital se encontró con un conocido que le deseó mazel tov. “No se paró a pensar: ‘¿Cómo es que no tiene barriga pero tampoco cochecito?’ recordó. “No es culpa suya, porque la gente simplemente no lo sabe. Pero fue embarazoso para los dos. No sabía qué decir.

Unas semanas después, tras la Pascua judía, Shifra y su marido llegaron al hotel. Fue encantador estar en un entorno tan nuevo y maravilloso, y muy reconfortante estar rodeada de otras mujeres que entendían por lo que habías pasado.

Baron dijo que su organización recibía a menudo noticias de mujeres que se sentían alejadas de sus comunidades judías tras experimentar la insensibilidad de otros.

“La gente dirá, ‘Supéralo. No te preocupes, tendrás otro bebé. ¿Por qué estás de luto? ¿Por qué sigues triste? “El hecho de que ahora se preste tanta atención a la experiencia de las personas [tras un mortinato] significará que se sentirán más cómodas en la comunidad y no tendrán que sentir que tienen que encerrarse en sí mismas o marcharse para sentirse apoyadas. Así que creo que es un increíble paso adelante.

Para Yamin, su identidad religiosa y la comunidad le proporcionaron consuelo tras su pérdida.

“Traer el alma de Shira Chaya a este mundo fue el mayor privilegio de mi vida,” dijo. “Durante esos tres días, el número de personas ”desconocidas” que rezaron por ella y asumieron [mitzvot, o mandamientos] en su nombre me dio una fuerza infinita. No hace que su muerte duela menos, pero la hace más significativa.

Yamin elogió a los voluntarios y al personal del centro Yad Sarah por hacer un trabajo sagrado ayudando a mujeres como ella.

“Rivka [Benedict] nos cuidó tanto. Es una de las personas más compasivas que se pueden conocer", afirmó.

Ahora, Yamin se enfrenta a otra encrucijada, ya que su marido ha sido llamado de nuevo a la reserva.

“Es un idealista, vive por Am Yisrael", dijo, utilizando la expresión hebrea para referirse al pueblo de Israel. “A menudo me pregunto si puedo dejar de lado mi juicio personal por el de nuestra nación. ¿Qué es lo correcto: soy yo importante o lo es Am Yisrael? Ellos lo necesitan, pero yo también”.