PM Lapid and Defense Minister Gantz spoke on rising Gaza tensions

Prime Minister Yair Lapid and Defense Minister Benny Gantz held a security consultation on Thursday morning, PM Lapid said in a statement.

The two discussed the security situation in the south, following tensions around the Gaza strip, and the steps required to strengthen security in the area.

קיימתי הבוקר התייעצות בטחונית עם שר הביטחון בני גנץ @gantzbe. דנו בתמונת המצב הביטחונית בדרום ובצעדים הנדרשים להמשך הביטחון באיזור.בהמשך היום נקיים חיתוך מצב נוסף בנושא. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 4, 2022

It was also agreed that the two would hold another meeting later in the day.