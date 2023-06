Graffiti reading "Rabbi [Zvi] Thau raped me" and "you killed us" was scrawled on the walls of Thau's home on Tuesday, according to N12 reporter Yair Cherki.

כתובות גרפיטי רוססו הלילה על דלת ביתו של הרב צבי טאו. המשטרה חוקרת https://t.co/6SZxdSU0rQ pic.twitter.com/ajXnNhexX0 — יאיר שרקי (@yaircherki) June 20, 2023

The police are investigating the incident. Thau has been accused by several women and young girls and at least one young man of sexually assaulting them.