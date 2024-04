National Security Minister Itamar Ben-Gvir stated in a Monday post on X that if Prime Minister Benjamin Netanyahu ends Israel's war against Hamas without an extensive attack on Hamas in Rafah, he will cease to have a mandate to serve as prime minister.

אם ראש הממשלה יחליט לסיים את המלחמה ללא מתקפה נרחבת על רפיח על מנת להכריע את חמאס, לא יהיה לו מנדט להמשיך לכהן כראש הממשלה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 8, 2024