Prime Minister Benjamin Netanyahu announces electricity reform

Prime Minister Benjamin Netanyahu announced a new reform starting this week, allowing people in the country to choose their electricity supplier, the prime minister announced on X, formerly Twitter, on Sunday.

היום אנחנו עושים היסטוריה במשק האנרגיה הישראלי! אני גאה להכריז על רפורמה משמעותית שתשבור את מונופול החשמל ותפתח את שוק החשמל לתחרות בישראל. החל מהשבוע כל אחד מכם יוכל לבחור את ספק החשמל שלו ולחסוך בין 5% ל-20% בחשבון החשמל. הצטרפו למהפכה, חסכו מאות ואלפי שקלים בשנה,…

Moreover, according to the post, Israelis may save between 5% and 20% by deciding which electricity provider they prefer.