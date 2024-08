IAF targets Hezbollah weapons depot, military buildings, rocket launcher in southern Lebanon

The Israel Air Force targeted and destroyed Hezbollah targets in over ten different areas in southern Lebanon in an overnight operation, the IDF reported early Thursday morning.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה יעדי טרור של חיזבאללה ביותר מ-10 מרחבים שונים בדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו, מחסני אמל״ח, מבנים צבאיים ומשגר ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל pic.twitter.com/CyqmC0ty5P — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) August 22, 2024

These targets included weapons depots, military buildings, and a rocket launcher.