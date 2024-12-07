Jerusalem Post
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Jordan calls on its citizens to leave Syria as soon as possible

By JERUSALEM POST STAFF

Jordan called on its citizens in Syria to leave the country as soon as possible due to the developments in the country, Jordan's Foreign Affairs Ministry announced in a statement to X/Twitter. 

Druze militias seize army bases in Syria's Suweida, militia sources say
By REUTERS
12/07/2024 02:17 PM
Syria creating new weakness for Hezbollah, Iran, says US envoy Hochstein
By REUTERS
12/07/2024 02:14 PM
PLO votes against forming Gaza support committee
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 02:08 PM
Likud MK Yuli Edelstein pushes protester near his home in Herzliya
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 02:07 PM
Israel indicts Palestinian accused of planning terror attack
By JERUSALEM POST STAFF , YOAV ITIEL
12/07/2024 01:19 PM
Israeli drone strikes motorcycle in Deir Siryan, southern Lebanon
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 01:03 PM
Syrian rebels secure Sanamayn, near Damascus, commander says
By REUTERS
12/07/2024 12:47 PM
Norway minister: Still time for dialog, political settlement in Syria
By REUTERS
12/07/2024 11:15 AM
IDF calls up additional soldiers for defensive missions in the Golan
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 10:21 AM
Jordan denies WSJ report it encouraged Assad to rule Syria in exile
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 08:58 AM
IAF intercepts missile from Yemen before it reaches Israel
By JERUSALEM POST STAFF
12/07/2024 05:12 AM
South Korea President Yoon apologizes for martial law declaration
By REUTERS
12/07/2024 02:22 AM
Appeals court upholds nearly $1.3 billion verdict against Alex Jones
By REUTERS
12/07/2024 01:58 AM
US closely monitoring developments in Syria - White House
By REUTERS
12/06/2024 10:25 PM
Police search for missing man last seen on inflatable in Lake Kinneret
By JERUSALEM POST STAFF
12/06/2024 09:50 PM