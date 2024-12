Jordan calls on its citizens to leave Syria as soon as possible

Jordan called on its citizens in Syria to leave the country as soon as possible due to the developments in the country, Jordan's Foreign Affairs Ministry announced in a statement to X/Twitter.

في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرصاً على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أنه تم… pic.twitter.com/vBfZAmBEn7 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 6, 2024