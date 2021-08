A budget of NIS12.5 million was approved for local authorities to buy equipment for outdoor high holiday services, Interior Minister MK Ayelet Shaked.

"The goal is to get equipped with whatever is needed to get suited for prayers in open public areas," she wrote.



היום נאשר סיוע של 12.5 מלש״ח לרשויות המקומיות לרכישת ציוד לטובת היערכות לתפילות במתחמים פתוחים.

המטרה להצטייד בציוד הנדרש להתאמת מתחמי התפילה בשטחים ציבוריים פתוחים כגון ציליות, מצננים, לקראת תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי ובכדי לאפשר את תפילות החג תוך שמירה על הבריאות. — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) August 22, 2021

MK Nir Orbach praised the move on Twitter, saying that it was important. He added that he requested that a symbolic number of people be allowed inside the synagogues so that they would not stay empty.