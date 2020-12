ממשפחתו של ח"כ דוד חי ביטן נמסר כי הבוקר חל שיפור קל במצבו. הוא מתקשר עם סביבתו,

עדיין מחובר למכשיר האקמו אך יש מגמת שיפור ואנחנו ממשיכים להתפלל שימשיך להשתפר בימים הקרובים.

המשפחה מבקשת להודות לכולם על התפילות ואיחולי ההחלמה הרבים,

נמשיך להתפלל לרפואתו השלמה של דוד חי בן מרגלית. — דוד ביטן (@davidbitan) December 24, 2020

Likud MK David Bitan's health has improved, according to a post on his Twitter page on Thursday.Earlier in December, Bitan was hospitalized after testing positive for COVID-19 and experiencing shortness of breath as a result. Bitan is still hospitalized and connected to an ECMO (extracorporeal membrane oxygenation).