Horowitz commented on Twitter on the suspension of the strike, held over the under-funding and heavy workload of the medical support staff.



סיכמתי עם יו"ר ההסתדרות ועם נציגי עובדי המנהל והמשק על סיום השביתה. כל עובדי מערכת הבריאות ראויים לתנאי עבודה מכובדים. כולם חיוניים וכולם חשובים. אדאג שהדבר יתבטא במסגרת התקציב המדינה. pic.twitter.com/LiqWNRKJDm July 15, 2021



Israel's medical support staff strike has been suspended for 45 days, following talks held on Thursday between Health Minister Nitzan Horowitz, head of the Israel Medical Association Prof. Zion Hagay and representatives of the union for public hospital workers.