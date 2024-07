Las cuentas de la ONG Samidoun, afiliada al FPLP, eliminadas de Instagram y Youtube

Varias cuentas de Instagram y YouTube asociadas a la ONG Samidoun, afiliada al Frente Popular para la Liberación de Palestina, han sido eliminadas en las últimas semanas.

Las últimas cuentas de Samidoun, pertenecientes a las secciones de Vancouver y Toronto, fueron eliminadas en torno al 10 de julio y el martes pasado, respectivamente.

Samidoun Toronto había participado en el campamento desmantelado en la Universidad de Toronto el 4 de julio, repartiendo folletos con logotipos de Hamás en los que se hablaba de la narrativa del grupo terrorista de la "Operación Inundación de Al-Aqsa". Una publicación en las redes sociales de estos panfletos llevó a la retirada del contenido el 5 de junio, según Samidoun. La cuenta tuvo otras publicaciones eliminadas el 10 de abril y el 10 de junio, y Meta citó las directrices comunitarias sobre "personas y organizaciones peligrosas".

Samidoun Vancouver había celebrado un acto el lunes sobre el portavoz del FPLP Ghassan Kanafani y el "arte, la escritura y la política de la resistencia y la revolución palestinas"." A Samidoun stand with Palestinian flags is seen in Rotterdam, Netherlands on March 28, 2023 (credit: VIA WIKIMEDIA COMMONS)

"Debatiremos la importancia de la obra y la lucha de Kanafani a la luz de la resistencia y la revolución palestinas actuales, con Gaza en el centro, para inspirarnos y guiarnos en nuestra lucha por poner fin al genocidio y por una Palestina liberada, desde el río hasta el mar", había escrito el grupo en las redes sociales.

La cuenta de la sección de Vancouver fue eliminada poco después.

Instagram elimina la cuenta principal de Instagram

de Samidoun

La cuenta principal de Instagram de Samidoun fue eliminada el 24 de junio, después de que publicara una declaración en favor de los movimientos estudiantiles de grupos terroristas palestinos.

La eliminación de la cuenta principal fue precedida por la suspensión de varias otras cuentas. Samidoun Manchester fue eliminada el 21 de junio, Samidoun Albuquerque el 15 de junio, la filial británica Victory to the Intifada el 5 de junio, Samidoun Netherland el 3 de junio, Samidoun New York y New Jersey el 29 de abril, y Samidoun Goteborg y Samidoun Paris Banlieue el 10 de abril.

En Samidoun

Paris también se eliminaron publicaciones sobre Ahmad Sa'adat, secretario general del FPLP, Khalida Jarrar, miembro del FPLP, y Khader Adnan, ex portavoz de la Yihad Islámica Palestina.

"A partir de abril, los baneos en la sombra, la eliminación de publicaciones e historias, las restricciones de cuentas y las suspensiones en Instagram se convirtieron en algo habitual para los capítulos de Samidoun en todo el mundo", declaró el grupo el 24 de junio. "El ataque de Meta a la red Samidoun no se produce de forma aislada. Es la culminación de su continua censura de todo lo que desafía la ocupación sionista que protege".

Samidoun dijo que continuaría "resistiendo" la censura de Meta y que operaría desde Telegram.

El 24 de junio el canal de YouTube de Samidoun fue eliminado simultáneamente con el de su coordinadora internacional Charlotte Kates.

"El régimen sionista está tratando activamente de prohibir y silenciar el contenido de las personas que se enfrentan a su genocidio contra el pueblo palestino, para evitar que la gente de todo el mundo se comunique, y por supuesto, en el centro de este esfuerzo, para bloquear las líneas de comunicación del pueblo palestino, y especialmente los presos y el movimiento de resistencia que se enfrenta diariamente a su asalto genocida", dijo Samidoun en respuesta.

Kates fue detenida en mayo tras pronunciar un discurso a finales de abril en el que dirigió a Samidoun Vancouver y a otros activistas en cánticos de "Viva el 7 de octubre". Había elogiado al FPLP, Hamás y Hezbolá, y pedido que fueran retirados de la lista canadiense de entidades terroristas. Anteriormente, Kates había pedido apoyo para Hamás y otros grupos en una conferencia en línea pronunciada el 24 de marzo en la Universidad de Columbia. La coordinadora de Samidoun está casada con Khaled Barakat, presunto agente del FPLP y antiguo dirigente de Samidoun.

Samidoun ha sido designada por Israel como rama del grupo terrorista FPLP desde 2021.