Voto por Jerusalén liberal e israelí-opinión

"Yochi Rappeport no es alguien que esperaría ver repartiendo volantes de campaña en la calle Emek Refaim de Jerusalem. Y mucho menos con el mensaje que gritaba desde la página que me entregó mientras hacía mis compras de la mañana un viernes el año pasado.

Rappeport es la directora ejecutiva de Mujeres del Muro, el grupo feminista que se reúne mensualmente en el Muro Occidental. Pero el volante tenía fotografías de Itamar Ben-Gvir, Aryeh King y Avi Maoz, tres de los políticos más de derecha en la escena actual y, en los casos de King y Maoz, homofóbicos.

Estos tres secuaces del apocalipsis liberal serían de los primeros en protestar contra las Mujeres del Muro. Entonces, ¿por qué Rappeport los estaba promocionando?

"¡Ay Dios mío!" exclamó cuando mi expresión cambió. "Estás mirando el lado equivocado".

Y ahí, en el otro lado del volante, estaban los políticos que Rappeport apoya, miembros de la nueva lista de la Unión de Jerusalem para el concejo municipal. Sus rostros brillantes y pluralistas estaban destinados a contrarrestar el odio ceñudo en la parte trasera del mismo volante. La advertencia (en hebreo): "Es hora de elegir: ¿Una Jerusalem mesiánica o una Jerusalem israelí?" OSSI HAVILIO, vicealcalde y concejal en la ala no-haredi de la coalición. (credit: ISRAEL COHEN)

Me encontré con Rappeport esa mañana de viernes previa a la fecha original de las elecciones municipales (antes de que se retrasaran debido a la guerra con Hamás). En 2024, el mensaje de la Jerusalem Union se actualizó; ahora pregunta: "¿Quieres una Jerusalem liberal e israelí o una ultraortodoxa?"

Esto ha llevado a que algunos críticos cuestionen si incluso la redacción revisada es apropiada después del 7 de octubre, cuando "unidad" se convirtió en la palabra clave nacional. Dada la continua politización divisoria de los miembros de la Knesset, en particular, la ira hacia los haredim después de que se aumentara la financiación para las yeshivás a pesar de los recortes presupuestarios en tiempo de guerra, junto con la frustración de que los ultraortodoxos sigan presionando por una exención total del servicio en las FDI, mientras al mismo tiempo se discute una propuesta para alargar los requisitos de servicio para los soldados no haredíes, la Jerusalem Union’s posición, lamentablemente, sigue siendo relevante.

RAPPEPORT no es simplemente una trabajadora de campaña; es la número 9 en la lista, formada mediante la fusión de cuatro partidos: Yossi Havilio, candidato a alcalde, es un activista de toda la vida en Jerusalem y jefe de la lista Saving Jerusalem; Laura Wharton, de Democrática Jerusalem, fue la representante de Meretz en el Concejo Municipal de Jerusalem; Yeela Bitton De-Langa se unió a la Jerusalem Union en nombre de Yesh Atid; y Eran Ben-Yehuda hizo lo mismo, proveniente del Partido Laborista. Tomer Mintz, del movimiento anti-golpe judicial A New Contract, también está en la lista.

No son solo los candidatos. Los puntos de conversación de la Jerusalem Union me hablan.

"Durante 30 años, los alcaldes elegidos han insistido en basar su coalición en las versiones locales de Maoz, Ben-Gvir y [Yitzhak] Goldknopf [actual líder del partido United Torah Judaism en la Knesset]", dijo Havilio a la revista. "Prometo que después de ser elegido alcalde, formaré una coalición basada primero y ante todo en las facciones liberales".

Todo esto no quiere decir que esté necesariamente descontento con cómo el actual, y probablemente regresando, alcalde de Jerusalem, Moshe Lion, ha gestionado la ciudad. Prometió limpiar nuestras calles y cumplió su palabra. Prometió construir ampliamente y, guste o no, también está haciendo eso. Muchos temíamos que sería demasiado dependiente de los miembros de su coalición religiosa, pero ha trabajado arduamente para ser (en su mayoría) justo con todos los sectores del delicado mosaico de Jerusalem.

Al mismo tiempo, la mayoría de los 30 escaños en el actual concejo municipal están en manos de los partidos religiosos, lo que, simplemente haciendo el cálculo, sin tener en cuenta las políticas específicas, no augura bien para el pluralismo. Se necesita desesperadamente un contrapeso.

Havilio quiere cancelar las deducciones automáticas de impuestos a la propiedad para hogares donde hay "desempleo por elección" (código para "estudiar a tiempo completo en yeshivá o kollel"); cree que las escuelas estatales y estatales-religiosas no deberían cerrarse incluso si disminuye la matrícula; y enfatiza que solo se deben abrir escuelas en barrios no ortodoxos que enseñen las materias básicas de matemáticas, ciencias e inglés.

Hace todo eso que la Jerusalem Union sea un partido antirreligioso?

"Soy religiosa yo misma", enfatizó Rappeport en nuestra charla en Emek Refaim, antes de agregar que, a pesar de que ella no usaría transporte público ni comería en un restaurante en Shabat, esas opciones deben seguir estando disponibles.

No soy tan ingenuo como para creer que Superbus pronto operará una línea oficialmente autorizada para llevar pasajeros pagos a la playa en el Shabat. Pero aprecio el espíritu combativo de Havilio y la Jerusalem Union.

Cuando se trata del medio ambiente, Havilio también dice lo correcto: que no se aprobará nueva construcción en áreas verdes y que se acelerará el ritmo de trabajo en el tren ligero (aunque no estoy seguro de que tenga un control real allí).

Si es elegido alcalde, una posibilidad remota, Havilio insiste en que, en cualquier coalición que lidere, "daré un giro de 180 grados desde la dirección pobre, extrema y no sionista en la que se mueve la ciudad... Sacaré a esta ciudad de deteriorarse en el abismo de la pobreza crónica, el extremismo, la intolerancia y el racismo".

Wharton agrega: "Nos unimos para cambiar la ecuación en Jerusalem y liberar al concejo municipal de los fanáticos y extremistas que están tratando de tomar el control. Ha llegado el momento de recuperar las riendas".

A eso digo, "¡Sal y vota!"

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el martes 27 de febrero en Jerusalem y en todo Israel. 

El libro del escritor, TOTALED: The Billion-Dollar Crash of the Startup that Took on Big Auto, Big Oil and the World, está disponible en Amazon y otros vendedores de libros en línea. brianblum.com