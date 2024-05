Cómo garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las personas adecuadas en Gaza - análisis

Varios informes recientes indicaban que, aunque Estados Unidos había entregado unas 569 toneladas métricas de ayuda a Gaza, no estaba claro si había llegado realmente a las personas que la necesitaban. Sin embargo, el muelle es sólo una de las muchas rutas por las que llega la ayuda a Gaza, y todas ellas, incluidos los pasos fronterizos, son problemáticas. Esto se debe a la naturaleza de la forma en que las organizaciones humanitarias han trabajado en Gaza durante muchos años. En primer lugar, veamos algunos hechos. La ayuda llega a Gaza a través del muelle construido por Estados Unidos. También llega a Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza. También llega a Gaza a través del cruce de Erez y el cruce de Erez Oeste. También existe la puerta 96 de entrada a Gaza. La puerta 96 es la entrada al corredor de Netzarim, al sur de la ciudad de Gaza, una zona controlada por las FDI. El muelle flotante construido por Estados Unidos también está unido a una zona controlada por las FDI y al corredor de Netzarim. Sin embargo, la ayuda que entra por Erez o Erez Occidental entra en zonas controladas por Hamás. La ayuda que entra por Kerem Shalom entra ahora en una zona controlada por las IDF, que avanzan sobre Rafah. También está el cruce de Rafah, en el sur de Gaza, que va a Egipto. Egipto cerró el cruce cuando las FDI tomaron el control del lado de Gaza el 7 de mayo.

La unidad israelí de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), que coordina la ayuda humanitaria que entra en Gaza, dijo el martes que 451 camiones habían cruzado a Gaza en las últimas 24 horas. Cruzaron por Erez Occidental y Kerem Shalom. Setenta camiones entraron por Erez Occidental y el resto por Kerem Shalom, dijo COGAT.

Un camión con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza atraviesa la zona de inspección del paso fronterizo de Kerem Shalom, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, sur de Israel, 14 de marzo de 2024. (Crédito: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins TPX IMAGES OF THE DAY) Sin embargo, gran parte de la ayuda llega a la frontera pero no necesariamente a Gaza. Al parecer, esto se debe a que las organizaciones humanitarias del otro lado, que ostensiblemente deben recibir la ayuda, no siempre acuden a recogerla. Gaza es un entorno complejo. Moverse por Gaza requiere coordinación con las FDI para las organizaciones que van a un cruce y luego van a otras zonas. Las organizaciones afirman que rastrean la ayuda, y que luego va a almacenes o instalaciones. Pero hay muchas pruebas de que hombres armados secuestran la ayuda. A veces, los pistoleros se presentan como "protectores" de la ayuda.

Impedir que Hamás se apodere de la ayuda

Esto suena mucho a protección mafiosa. Está claro que, históricamente, las ONG que operaban en Gaza se coordinaban con Hamás. Afirmaban que trabajaban con la "policía" de Hamás, pero la policía de Hamás es lo mismo que Hamás. El problema hoy en Gaza es que, siete meses después del comienzo de la guerra, es difícil impedir que la ayuda llegue a manos de Hamás. Esto se debe al mosaico de control en Gaza y a que Hamás devuelve mafiosamente donde puede. ¿Hamás roba ayuda y la vende? No está claro cuánto se roba o se vende, y no parece que a la ONU o a las ONG que participan en la distribución de la ayuda les interese decir qué ocurre con la ayuda. Ninguna organización quiere admitir que ha entregado parte de la ayuda a terroristas o pistoleros mafiosos. Pero las organizaciones también saben que si condenan a Hamás podrían correr peligro. Así que resulta útil comparar la situación con un entorno mafioso o de cártel. El reto para Israel es que está abriendo los pasos a Gaza e intentando facilitar múltiples rutas de ayuda. Esto significa que la ayuda está llegando a través de Ashdod y también desde Jordania. Pero a Hamás le interesa dificultar la entrega de ayuda porque sabe que cuanto más se tema por la hambruna, más presión se ejercerá sobre Israel para que detenga la guerra. Esto significa que los intereses de todos en Gaza no están alineados. A Israel le interesa que la ayuda llegue a los pasos fronterizos, pero no puede controlar adónde va. En teoría, la ayuda podría ser rastreada, ya que la tecnología moderna podría lograrlo. Pero no parece que el seguimiento de la ayuda sea uno de los objetivos del esfuerzo bélico. Además, cualquier intento de hacerlo llevaría a las ONG a afirmar que Israel las ha puesto en peligro de alguna manera. En la otra cara de la moneda, las ONG tienen interés en afirmar que su ayuda se entrega, en lugar de desviarse y venderse. Algunas de ellas también tienen interés en perpetuar la crisis afirmando que podría haber hambruna, manteniendo así el negocio de sus organizaciones. Esto significa que sus intereses no están alineados con la idea de hacer llegar toda la ayuda posible a las manos adecuadas. Quiere desviar la ayuda, posiblemente robarla o venderla, o incluso crear una falsa impresión de crisis. Esto significa que en cada punto del triángulo de la ayuda hay intereses contrapuestos. Israel quiere que la ayuda llegue al paso fronterizo, pero hace poco una vez allí. Las ONG quieren afirmar que la ayuda se entrega, pero no quieren admitir si es robada, y tienen interés en que la crisis continúe. A Hamás le interesa robar o vender la ayuda y perpetuar la crisis. Si se quiere que la ayuda llegue correctamente a Gaza, habrá que encontrar formas de impedir que Hamás la robe y de garantizar que las ONG sean transparentes sobre el destino de la ayuda. Además, es probable que Israel se interese más por lo que ocurre después de que la ayuda llegue a Gaza. Por lo tanto, es importante reformar el triángulo de entrega de la ayuda.