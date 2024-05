El Gobierno debe hacer más para proteger los negocios de los reservistas - editorial

Cuando comenzó la guerra, un sentimiento de unión infundió una oleada de sentimientos nacionalistas. Estos sentimientos eran tan fuertes y tan brillantes al comienzo de la guerra. Ahora, ocho meses después, cerca de 300.000 reservistas han sido reclutados por las FDI.

Pero ahora, sin un final a la vista y sin un plan práctico para conciliar la vida en el ejército y el mantenimiento de un horario rutinario, por ejemplo, mantener a la familia, muchos están cayendo entre las grietas de los malabares. Para eso está el gobierno. Tiene que hacer y planificar más.

En octubre, miles de empresarios independientes tuvieron que dejar atrás su medio de vida y sumarse a las reservas. Si tenían familia, esto significaba dejar las tareas del hogar a sus parejas, con todo lo que ello conlleva; y esto, además de las tensiones mentales, emocionales y psicológicas de la guerra. Cabe destacar que alrededor del 20% de los empresarios son independientes.

Tzachi Tzuri, veterinario independiente del kibutz Gvat al norte, declaró a The Marker a finales de octubre que tenía que atender las llamadas de sus competidores. Dijo entonces que le preocupaba perder clientes, que “si la guerra se prolonga y empeora, no estoy seguro de que vaya a tener una clínica a la que volver cuando todo” añadió que esperaba que los clientes se mostraran solidarios y volvieran a él” como habían hecho en conflictos anteriores” pero que creía que perdería a otros para siempre.

Fuentes monetarias disponibles para reservistas

El Equipo de Combate de la Brigada Kfir opera en Khan Yunis, Gaza, 29 de diciembre de 2023 (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Hay dos fuentes monetarias disponibles para los reservistas: Los sueldos del ejército que legalmente les proporcionan las FDI, y la compensación a la que podrían optar como propietarios de negocios. Ninguna de las dos es lo suficientemente amplia, mientras que en algunos casos, éstas sólo se aplican si uno gana por debajo de una determinada cantidad.

Esto creó una realidad para algunos propietarios de negocios en la que serían liberados del servicio de reserva durante 48 horas, y luego dedicarían cada precioso segundo de su tiempo a sus negocios, junto con todo lo demás que tenían que hacer.

Una pareja, Rotem y Cheli Basran, que son los cerebros detrás de Eva Metal Art, una marca artística de artículos para el hogar, se enfrentó a este problema exacto. Ambos fueron llamados a filas en cuanto empezó la guerra.

“Como oficial de las FDI, siento la responsabilidad personal de defender a nuestro país. En cuanto comprendí que estábamos en guerra, aparqué mis luchas y sólo vi lo que era necesario para el país; no teníamos otro hogar. Haré todo lo posible para traer a los rehenes a casa y recuperar nuestra seguridad", declaró a Ynet. Cheli es abogado y tuvo la misma reacción; ninguno de los dos sabía cómo afectaría esto a su negocio y a su medio de vida. Pero el negocio, situado en un estudio de Jaffa, antes abierto todo el horario comercial, cerró, y sólo funcionaba mediante pedidos por teléfono con antelación, junto con su sitio web. Los dos se mostraron optimistas, pero el Gobierno debería hacer más para ayudar a quienes se encuentran en esta difícil situación a encontrar un terreno estable.

En una reunión del comité de finanzas de la Knesset en diciembre, los propietarios de negocios tuvieron la oportunidad de expresar sus luchas. Un lunes por la mañana, durante un debate sobre los fondos de compensación, Lior Mushayev, un empresario de Beersheba que pudo asistir a la reunión tras ser restablecido durante un breve periodo de tiempo de los combates en Gaza, dijo: “Necesito ayuda. Mi negocio se vino abajo y no hay nadie que lo mantenga en funcionamiento. Ahora, cuando tengo un día, no tengo ni idea de cómo acabará; me da miedo usar mi tarjeta de crédito para pagar la leche de fórmula para mi hija. La nevera está vacía. Las balas vuelan sobre mi cabeza y yo os defiendo a vosotros, a todos vosotros ”Las respuestas que recibió en aquella reunión fueron vergonzosas.

“No nos lo pensamos dos veces” dijo Mushayev. “Durante ese primer día, dejamos a nuestras familias y nuestros medios de vida y fuimos a luchar.

Se han creado fondos y diversos ministerios han asignado fondos, pero no es suficiente.

La gente no sólo está perdiendo la cordura y la vida. Están perdiendo los cimientos de lo que necesitan para seguir adelante incluso después de que todo esto termine: su sustento. El gobierno no puede permitirse el lujo de ir dando tumbos. La gente no tendrá incentivos para seguir adelante. El país debe hacer más para proteger a estas empresas.