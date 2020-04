pic.twitter.com/qEF4zqF5p2 "שבע שנים לא חשבת שעלה לי". בדיון בוועדה המיוחדת לחוק יסוד: הממשלה (ממשלת חילופים), אמרה ח"כ @pnina_tamano_sh לח"כ @Elazar_stern : "אני פה בגלל הצביעות שלך". לח"כים מיש עתיד-תל"ם הנוכחים בוועדה, אמרה: "על אפכם ועל חמתכם לא תגררו את מדינת ישראל לבחירות" @YeshAtidParty April 27, 2020

לאחר שהוזהרה שלוש פעמים - יו"ר סיעת מרצ ח"כ תמר זנדברג הוצאה מדיוני הוועדה המיוחדת לתיקון חוק יסוד הממשלה

MK Tamar Zandberg and MK Pnina Tamano-Shata were forcibly removed from a meeting of the special committee for the Basic Law to form a government by Knesset ushers in masks on Monday.The MKs were removed as intense arguments devolved into shouting matches between Blue and White and the parties of the left-wing bloc."I'm here because of your hypocrisy," said Tamano-Shata to MK Eitan Ginzburg, the chairman of the committee.