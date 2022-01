Haredim clashed with Israel Police in the Geula neighborhood of Jerusalem on Wednesday evening as they protested against a cell phone store selling phones that are not approved by the Rabbis’ Committee for Communications Matters.





צילום: pic.twitter.com/tVmVFYn0px מפגין שנשאר לשחק עם זרם המכתזית נפגע מזרם חזק יותר ופונה לבית החולים לאחר שנפל על המדרכה ונפצע בראשוצילום: @yedidya_epshtei January 5, 2022

Video from the scene showed police clashing with and arresting Haredim, with police water cannons knocking down at least one protester.