Israel pushing to renew talks on a hostage deal

The War Cabinet will meet on Saturday to discuss negotiations for the hostage deal, according to a senior Israeli official.

אנסה לסנן את הרעש בנוגע לעסקת החטופים:1. יש נסיון משמעותי לחדש את המו"מ על עסקת החטופים2. הפגישה בפריז היתה צעד בכיוון3. המו"מ לא חודש ובשלב זה לא יחודש השבוע (נקווה שישתנה)4. מו"מ משמעותו צוותים מישראל, קטאר, מצרים, ארה"ב וחמאס שיושבים במקום מסוים ומנסים לצמצם פערים — Barak Ravid (@BarakRavid) May 25, 2024

The cabinet meeting comes the day after Walla published reports on progress to renew the negotiations during the talks in Paris.

This is a developing story.