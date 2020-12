152,000 מתחסנים נכון לאתמול,

קרוב ל 650,000 בסך הכל.

Overall, almost 650,000 Israelis have been vaccinated.

Israel surpassed the coronavirus vaccine goal set by Health Minister Yuli Edelstein on Tuesday after nearly 152,000 people were vaccinated in one day, Edelstein announced on Wednesday.