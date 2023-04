Palestinian media has reported a large IDF presence within Nablus.

عاجل| قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس. pic.twitter.com/rDqvt5MaRC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2023

The same source claims that the released prisoner Mutasem Al-Nabulsi was re-arrested at his home in the east of Nablus.