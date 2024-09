Car bomb in West Bank on Monday contained 40 kilos of explosives - report

The car bomb which detonated in the West Bank on Monday contained 40 kilos of explosives, Army Radio reported on Tuesday.

פיגוע רכב התופת שנמנע אתמול בעטרת: יותר מ-40 קילו של חומר נפץ היו במטען, אותרה מצלמה בתוך הרכב שנועדה לשדר למחבלים את המתרחש. על פי גורם ביטחוני, החשד הוא כי המחבלים התכוונו לפוצץ את הרכב על אוטובוס תלמידים - לפני שהכביש נסגר לתנועה, 3 אוטובוסים הספיקו לעבור ליד רכב התופת… pic.twitter.com/jNDuRjFTTc — גלצ (@GLZRadio) September 3, 2024

According to the report, the terrorists planned to detonate the car near a school bus.