Defense Minister Yoav Gallant closely monitored IDF's defense against Iran attack

Defense Minister Yoav Gallant has closely monitored the IDF's defense against the Iranian attack at a command center, Gallant wrote on X, formerly Twitter, on Tuesday night.

יחד עם הצמרת המבצעית של צה״ל, עקבתי הלילה ממוצב הפיקוד אחר פעולות ההגנה המוצלחות של המתקפה האיראנית הפושעת נגד מדינת ישראל.איראן לא הפיקה לקח - מי שתוקף את מדינת ישראל משלם מחיר כבד. pic.twitter.com/z1KpnUYQNh — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 1, 2024

"I spent this evening... together with senior defense officials, closely wathing the IDF’s successful defense against the Iranian missile attack on Israel," Gallant wrote in his post.