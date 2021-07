Rechazamos el vil asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. (1/2) — Iván Duque (@IvanDuque) July 7, 2021

"We reject the vile assassination of the Haitian President Jovenel Moise," Duque wrote on Twitter. "It is a cowardly act full of barbarity against the entire Haitian people."

Colombia President Ivan Duque called on the Organization of American States on Wednesday to send an urgent mission to Haiti to "protect the democratic order" after President Jovenel Moise was assassinated overnight.