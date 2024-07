99 años de Mein Kampf: La lucha contra el antisemitismo persiste

Hoy hace 99 años, el 18 de julio de 1925, se publicó en Alemania Mein Kampf, el infame libro de Adolf Hitler.

El tomo, que en inglés se traduce como "Mi lucha", fue escrito por Hitler mientras estaba en prisión por el fallido golpe contra el Estado, también conocido como el Putsch de Múnich de 1923.

En Mein Kampf, Hitler detalló su ideología, alineada con la extrema derecha, y expone las razones de su antisemitismo y anticomunismo.

También habló de su deseo de expandir el terrorismo alemán a partes de Europa del Este (para aumentar el lebensraum, "espacio vital" para el pueblo alemán), ya que consideraba que no había "territorio suficiente para mantener a la población", y escribió si su objetivo era expulsar a los judíos de Alemania, ya que creía que amenazaban al pueblo alemán. Se refirió a los judíos como "la peor clase de portadores de gérmenes que envenenan las almas humanas" y afirmó que un judío nunca puede ser alemán.

El libro estuvo prohibido en Alemania hasta 2015, cuando se permitió legalmente su reimpresión por primera vez. Una edición especial anotada escrita por académicos vendió 85.000 ejemplares en alemán en 2017, según la BBC. Según el New York Times, nunca se ha traducido al hebreo una edición completa de Mein Kampf.

Copias encontradas en Gaza

Desde el comienzo de la guerra del 7 de octubre se han encontrado en Gaza varias copias de Mein Kampf, incluidas algunas traducidas al árabe, la última de ellas en el campo de Nuseirat.

Dentro de una copia había notas al margen, secciones resaltadas y notas Post-it con anotaciones.