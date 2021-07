הסטוריה: ממשלת ישראל אישרה כעת פה אחד החלטה על מעבר לכלכלה דלת פחמן. קבענו יעדים והצגנו תכנית ממשלתית כוללת לעמידה בהם. משבר האקלים נוכח ודרמטי. ישראל עולה מדרגה בהתמודדות איתו. למעננו ולמען הדורות הבאים — תמר זנדברג (@tamarzandberg) July 25, 2021

The government approved on Sunday a plan to reduce carbon emissions by 85% until 2050.It also approved the interim goal of a 27% carbon reduction by 2030."This is a historic moment for health and the environment, and for future generations," said Environmental Protection Minister Tamar Zandberg.