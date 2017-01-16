Israeli woman wounded in attack on Istanbul nightclub that killed 39, shooter still at large

The Jerusalem Post - Israel News

January 16 2017
|
Tevet, 18, 5777
|
Arab Israeli Conflict Israel News Opinion Middle East Diaspora Green Israel Premium Christian News
Business & Innovation Israeli Politics Culture Health and Science Trending now Israeli women Iran News Isis Threat Blogs
MAJ.-GEN. YOAV (POLY) MORDECHAI (left) shakes hands with Palestinian Authority Civil Affairs Ministe
UN official: Israeli-Palestinian water talks important for two-state solution
TOP NEWS
Jeremy Corbyn
16 January 2017
UK's Corbyn calls for investigation into Israeli meddling after embassy row

By JPOST.COM STAFF

ANALYSIS AND FEATURES
US President-elect Donald Trump
16 January 2017
Analysis: If the US Embassy moves to Jerusalem, are we looking at a new intifada?

By ANNA AHRONHEIM
JPost Spotlight
Fadi al-Qanbar
16 January 2017
Judge releases alleged accomplices of Jerusalem ramming attack terrorist

By DANIEL K. EISENBUD
Left to right Edelstein Herzog Hagoel Ohayon
16 January 2017
Herzog and Edelstein agree: Not all criticism of Israel is antisemitism

By TAMARA ZIEVE
Drone (illustrative)
16 January 2017
Iran shoots at unidentified drone hovering over capital

By JPOST.COM STAFF

from around the web
you might also like
Breaking News READ ALL
Most Read
Hot Opinion
Israel Weather
  • 9 - 20
    Beer Sheva
    11 - 20
    Tel Aviv - Yafo
  • 9 - 13
    Jerusalem
    10 - 17
    Haifa
  • 12 - 23
    Elat
    12 - 20
    Tiberias
Sponsored
Copyright © 2016 Jpost Inc. All rights reserved • Terms of UsePrivacy Policy
ux design by: studio Inbar Edut
The Jerusalem Post - Jpost.com Israel News
The Jerusalem Post Is the leading english news source of American jewry. Jpost.com is its online version.It delivers Israel News, Arab and Israeli conflict updates, and news about the Jewish life both in Israel and in the diaspora.
15 Maslavita St.
Tel-Aviv
Merkaz
6701026
Israel